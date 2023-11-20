هكذا يُرضعون أطفالهم سموم كراهية العرب.. أطفال العدو يرددون أغنية تحرض على الإبادة الجماعية لأهالي غزة/ شاهدوا

في يوم الطفل العالمي، نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أغنية لأطفال إسرائيليين يبعثون برسالة تحمل دعوة صريحة للقتل والتدمير وبث الكراهية، في الوقت الذي تعلو فيه أصوات التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة.

وتتضمن كلمات الأغنية التي تحمل عنوان “نحن أبناء جيل النصر” العديد من الدعوات الصريحة للقتل والتدمير والإبادة الجماعية، ومن بينها: “على شاطئ غزة يحل ليل الخريف.. والطائرات تقصف وتدمر.. هناك الجيش يتخطى الخطوط للقضاء على الصليب المعكوف”.

وتابعت الأغنية: “سنة أخرى.. لن يكون هناك شيء، وسنعود بأمان لبيوتنا، في غضون عام.. سنفني الجميع وسنعود لحرث حقولنا”، مستطردة “الحب المقدس بالدم.. سوف يعود ليزدهر بيننا”، متابعة: “لن نصمت.. وسنري للعالم كيف سندمر أعداءنا اليوم”.

وتعكس أغنية الأطفال تلك توجه وسياسات دولة الاحتلال، وما تزرعه في نفوس أطفالها تجاه الفلسطينيين.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” الأغنية، ولكن سرعان ما حذفت المقطع من حسابها على منصة “إكس”.

أحد المواقع العبرية أشار إلى أن البعض أعرب عن قلقهم من أن ذلك قد يساعد على “الدعاية لحركة حماس”، في حين بدأ آخرون يشعرون بالاشمئزاز من رسائل الفيديو العنيفة ودعوتها إلى الإبادة الجماعية.

وأضاف الموقع: “ليس من الواضح سبب إزالة هيئة البث الإسرائيلية للفيديو، لكن من المحتمل أن يكون هناك شخص ما كان يشعر بالقلق من أن الفيديو قد يجعل القناة متواطئة في الإبادة الجماعية”.

وهذه كلمات الأغنية العنصرية:

مساء خريف على سواحل غزة

المقاتلات تقصف، دمار، دمار

قوات الدفاع الإسرائيلية تعبر الحدود

اقضوا على حاملي الصليب المعكوف

لن يبقى هناك أي شيء في عام آخر

سنعود إلى منازلنا آمنين

سنقضي عليهم خلال عام كامل

ثم سنحرث حقولنا

وسنذكرهم جميعاً