جيش العدو يعلن، اليوم الاثنين، مقتل جنديين خلال المعارك في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 67

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل جنديين إضافيين خلال المعارك في التوغل البري في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من تشرين الأول، ليرتفع القتلى في العملية البرية إلى 67.

وقال جيش الاحتلال في بيان تحت بند “سُمح بالنشر”، إن رقيبين من لواء المظليين الإسرائيلي قتلا أثناء نشاط عملياتي شمال قطاع غزة.

وقد نشر الجيش صباح اليوم الاثنين أسمي هذين الرقيبين اللذين سقطا أثناء القتال في شمال قطاع غزة وهما:

وهما الرقيب أول دفير بارزاني، من القدس، (20 عاما) كان مقاتلا في الكتيبة 890، لواء المظليين، وسقط أثناء عملية عملياتية شمال قطاع غزة.

الرقيب يانون تامير، (20 عاما) من برديس حنا – كركور، كان مقاتلا في الكتيبة 890، لواء المظليين، وسقط أثناء عملية عملياتية شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 387 قتيلا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال، امس الأحد، عن مقتل 7 من قواته خلال المعارك في التوغل البري في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من تشرين الأول.

وقد أعلنت كتائب القسام، امس الأحد، الإجهاز على 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد، والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.

وتحدث عن إصابة ضابطين، بجروح خطيرة خلال القتال شمال قطاع غزة، كما أصيب جنديان من كتيبة صبار التابعة للواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال القتال شمال قطاع غزة.