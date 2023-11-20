هكذا يُرضعون أطفالهم سموم كراهية العرب.. أطفال العدو يرددون أغنية تحرض على الإبادة الجماعية لأهالي غزة/ شاهدوا
أهم العناوين
جرينتش+2 05:58
جراء دعمه الوقح لإسرائيل.. شعبية بايدن تتراجع إلى أدنى مستوياتها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني