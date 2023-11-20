جراء دعمه الوقح لإسرائيل.. شعبية بايدن تتراجع إلى أدنى مستوياتها

تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أدنى مستوياتها خلال رئاسته بنسبة 40%، في ظل رفض أغلبية كبيرة من الناخبين لنهج إدارته في التعامل مع السياسة الخارجية، والدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل في حربها ضد قطاع غزة.

ووفق استطلاع رأي، نشرت نتائجه شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية امس الأحد، فإنه لأول مرة يتخلّف بايدن عن سلفه دونالد ترامب في السباق المحتمل نحو البيت الأبيض، وبرز التراجع بدرجة أكبر في صفوف الديمقراطيين، الذين يعتقد أغلبهم أن إسرائيل تجاوزت الحدود في عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وبين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، إذ رفض 70% منهم طريقة تعامل بايدن مع الحرب الجارية.

وفي تراجع آخر بالنسبة للرئيس الأمريكي، وافق 33% فقط من جميع الناخبين على تعامل بايدن مع السياسة الخارجية، وهو ما يمثل انخفاضاً بمقدار 8 نقاط عن استطلاع سبتمبر/أيلول، فيما أعرب 62% من الناخبين، بما في ذلك 30% من الديمقراطيين، عن رفضهم تعامل بايدن مع السياسة الخارجية.

ويقول نصف الناخبين الديمقراطيين فقط (51%)، إنهم يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب، في مقابل أغلبية المستقلين (59%)، والجمهوريين (69%) الذين يقولون إنهم لا يوافقون على ذلك.

ونقلت الشبكة عن خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي، جيف هورويت، قوله إن “شعبية بايدن في أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، وهذا يعزى إلى حد كبير إلى الطريقة التي ينظر بها الأميركيون إلى تصرفاته في السياسة الخارجية”.

فيما يعتبر ماكينتورف، أن “الاستطلاع صادم، وذلك بسبب ما يظهره تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على بايدن”.

ويأتي استطلاع الرأي، الذي أجري في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد أكثر من شهر من هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي، والحرب اللاحقة التي شنتها تل أبيب على قطاع غزة، التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين.

من جانبه، يعلق تقرير لموقع “أكسيوس”، على الاستطلاع بالقول: “تنتج كل جولة من استطلاعات الرأي، رد فعل قطبيًا من الفصيلين الرئيسيين في الحزب الديمقراطي، وهي ديناميكية من المرجح أن تزداد حدة إذا استمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة”.

ويرى المتشككون في بايدن أن استطلاعات الرأي دليل على أن بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، يجب أن ينسحب من السباق، قبل أن يسهل عودة ترامب الحتمية إلى البيت الأبيض في عام 2024.