استشهاد الشاب محمد علي عويس متأثراً بجروح حرجة في جنين

جنين – استشهد، مساء اليوم الاثنين، شاب متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال اقتحام سابق لمدينة ومخيم جنين في التاسع من الشهر الحالي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد محمد علي سعيد عويس (٢٥ عاماً)، متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها برصاص الاحتلال خلال اقتحامه لمدينة ومخيم جنين في 9/11/2023 ، حيث نقل الشهيد عويس لمستشفى الرازي مصاباً بنزيف حاد وجراح حرجة، وقد أجريت له عدة عمليات جراحيه، إلا أنه أعلن اليوم عن ارتقائه شهيداً.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، قد بلغ 216 شهيدا منذ هجوم القسام على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما أصيب حوالي 2800 شخص.