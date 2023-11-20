استشهاد الشاب محمد السراحين، اليوم الاثنين، بمخيم العروب شمال الخليل/ فيديو

الخليل 20-11-2023 وفا- استشهد شاب، فجر اليوم الإثنين، من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم العروب.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة صوب مركبة كان يستقلها الشاب محمد عادل محمد السراحين (21 عاما) قرب مدخل مخيم العروب، ما أدلى لإصابته بشكل مباشر بالرصاص الحي.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف الاقتراب منه وتقديم العلاج له، واحتجزت جثمانه حتى ارتقى شهيدا، وتم تسليه بعدها إلى طواقم الهلال الأحمر، التي نقلته إلى المستشفى وهو جثة هامدة.

وحسب شهود عيان، طاردت شرطة الاحتلال المركبة التي كانت تقل الشهيد وشاب آخر مع إطلاق نار كثيف صوبهم، ولدى وصولهم الشارع الرئيسي شمال الخليل قرب مخيم العروب، أصيبت المركبة برصاص الجنود المتمركزين في البرج العسكري عند المخيم، ما أدى لإصابة الشاب السراحين واستشهد لاحقا، واعتقال الشاب الآخر الذي لم تعرف هويته بعد، وحالته الصحية.

وقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي منذ بدء معركة (طوفان الأقصى)، إلى 216 شهيدا، وأكثر من 2800 جريح، حيث تشن قوات الاحتلال عمليات اغتيال متواصلة في مدن الضفة الغربية بالتزامن مع عدوانها على قطاع غزة والمستمر لليوم الخامس والأربعين على التوالي.