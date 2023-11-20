اجتماع نيابي لمراجعة اتفاقية الغاز الاسرائيلي بمشاركة وزير الطاقة

كشف رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي عن عقد اجتماع للجنة القانونية النيابية، يوم الأحد القادم، يضم وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، لمراجعة اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال رئيس النواب، إن وزير الطاقة سيضع اللجنة القانونية بصورة الوضع بشأن اتفاقية الغاز وما يتعلق في الأمر.

وأكد أنه في القريب العاجل سيكون هناك قرار وتوصيات من اللجنة القانونية بشأن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي كافة.

وأضاف أن إجتماعا عقد، يوم أمس الاحد، ضم نقيب المحامين يحيى ابو عبود وأحزاب يسارية وغير يسارية لبحث مراجعة الاتفاقيات.