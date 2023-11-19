من مسافة صفر.. “القسام” يبث مشاهد لاستهداف دبابات العدو في غزة، والإجهاز على جنوده واغتنام عتادهم/ شاهدوا

بثت كتائب القسام، اليوم الأحد، مشاهد من عمليات تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة غزة.

وحصلت قناة الجزيرة على تلك المشاهد الجديدة التي تظهر عناصر من كتائب القسام يهاجمون دبابات وآليات إسرائيلية بالقذائف المضادة للدروع من مسافات قريبة جدا.

كما يقترب أحد المقاتلين إلى “مسافة صفر” من دبابة إسرائيلية، ويضع عليها “عبوة العمل الفدائي”، قبل تفجيرها بالقرب من مستشفى الرنتيسي للأطفال، وذلك مع اشتداد المواجهات داخل القطاع على محاور عدة.

وتظهر في المشاهد أيضا ملابس عسكرية لعدد من الجنود الإسرائيليين وقلاداتهم ومعداتهم العسكرية بعد أن هاجمهم مقاتلو القسام.

وبيّنت المشاهد تفجير عدد كبير من الدبابات والآليات الثقيلة، إضافة لصور تشير لسيطرة كتائب القسام على عتاد عسكري لجنود الاحتلال، وقلادة شخصية لأحد الجنود.

وكانت كتائب القسام، قد أعلنت في بيان عسكري صباح اليوم، أن مقاتليها أجهزوا على ستة جنود إسرائيليين من مسافة صفر في شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان: “مجاهدونا يُجهِزون على ستة جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة”.

كما أعلنت سرايا القدس، اليوم الأحد، أنها نفذت عملية مشتركة مع كتائب القسام، حيث تمكن مقاتلوهما من استهداف 3 دبابات إسرائيلية بقذائف “التاندوم والياسين” في محور الزيتون بمدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال قد اعترف اليوم بمقتل 5 من جنوده في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في غزة، ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء الاجتياح البري إلى 62 قتيلا.

مشاهد جديدة لكــتائب القســام تستهدف آليات الاحتلال من نقطة صفر وتدميرها، وتصادر معدات للعدو.#GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/HFySgC2Zqu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 19, 2023