من مسافة صفر.. "القسام" يبث مشاهد لاستهداف دبابات العدو في غزة، والإجهاز على جنوده واغتنام عتادهم/ شاهدوا
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جرينتش+2 07:46
من مسافة صفر.. “القسام” يبث مشاهد لاستهداف دبابات العدو في غزة، والإجهاز على جنوده واغتنام عتادهم/ شاهدوا
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