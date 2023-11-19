كتلة هوائية باردة عاصفة وممطرة تسود البلاد اليوم الاحد وغدا

عمان – تتأثر المملكة اليوم الأحد، بإمتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة ورياح عاصفة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء غائمة جزئيا تتحول إلى غائمة وتهطل بمشيئة الله الأمطار في شمال ووسط المملكة. واعتباراً من ساعات بعد الظهر تعبر تدريجياً الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي، حيث تمتد الهطولات لتشمل المناطق الجنوبية وأجزاء من المناطق الشرقية، وتشتد الأمطار غزارة في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد مدما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة مثيرة الغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية قبل هطول المطر.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها احياناً على الطرق الصحراوية قبل هطول المطر، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، والتي قد تتجاوز في بعض المناطق حاجز 65كم/ساعة، ومن خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.

وتبقى المملكة يوم غدٍ الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة نسبياً والرطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، قد يصحبها في ساعات الصباح الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف شدة هطول الأمطار وتخف سرعة وتكون الرياح، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

يطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة في ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 7 وفي مرتفعات الشراة 14 – 6، وفي مناطق البادية 21 – 9، وفي مناطق السهول 19 – 10، وفي الأغوار الشمالية 25 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 17، وفي البحر الميت 26 – 17، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.

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