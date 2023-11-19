كتائب القسام تجندل 6 جنود للعدو من مسافة صفر في جحر الديك

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن مقتل 6 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسافة الصفر في منطقة جحر الديك، بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها اشتبكوا، فجر اليوم الأحد، في محاور التقدم شمالي قطاع غزة مع مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة، واستهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة “التاندوم” بمنطقة الصفطاوي.

كما قصفت سرايا القدس بعدد من قذائف الهاون مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.