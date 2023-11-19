من مسافة صفر.. "القسام" يبث مشاهد لاستهداف دبابات العدو في غزة، والإجهاز على جنوده واغتنام عتادهم/ شاهدوا
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جرينتش+2 10:58
خيانة سافرة.. موقع تعقب ملاحي يرصد، اليوم الاحد، هبوط طائرة شحن إماراتية (مُحمّلة في الغالب بالاسلحة) في تل أبيب
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