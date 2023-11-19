خيانة سافرة.. موقع تعقب ملاحي يرصد، اليوم الاحد، هبوط طائرة شحن إماراتية (مُحمّلة في الغالب بالاسلحة) في تل أبيب

رصد موقع “فلايت تريدر 24” المعني بمتابعة حركة الطيران والتعقب الملاحي، هبوط طائرة شحن إماراتية بمطار “بن جوريون” الإسرائيلي، اليوم الأحد، بعدما أقلعت في وقت سابق من مطار أبوظبي الدولي الذي يضم قاعدة الريف العسكري.

وبحسب البيانات الملاحية التي أوردها للموقع، فإن الطائرة المذكورة التي تتبع شركة “ماكسيموس أير” الإماراتية (مقرها أبوظبي)، لديها رقم تسجيل “UR-ZYD”، وهي من طراز “أنتونوف آيه إن 124-100″، وتحمل علم أوكرانيا، حسبما نقلت منصة “إيكاد” المتخصصة في تحقيقات استخبارات المصادر المفتوحة.

وأقلعت الطائرة من مطار أبوظبي الساعة 7:14 بتوقيت جرينتش، وسلكت مسارًا فوق الأجواء المصرية، ومن ثم هبطت في مطار بن جريون عند الساعة 12:47.

وأظهرت البيانات الملاحية أن الطائرة أقلعت في تمام الساعة 13:49 بتوقيت جرينتش من مطار بن جوريون عائدة إلى أبوظبي، أي أنها بقت في المطار لمدة أكثر من ساعة.

ووفق المنصة، فإن سجل رحلات الطائرة خلال الفترة الماضية يظهر أنها قامت برحلات متكررة بين العاصمة المصرية القاهرة والعاصمة الإماراتية أبوظبي، كما أنها قامت بنفس الرحلة بين أبوظبي وتل أبيب في يوليو/ تموز الماضي وعادت في نفس اليوم.

كما سبق وأن رصد متخصصون قيام ذات الطائرة “UR-ZYD” بنقل شحنات عسكرية بين دول مختلفة.

المصدر – الخليج الجديد