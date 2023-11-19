“جنازة كل ساعة”.. جيش العدو يعلن، اليوم الاحد، مقتل 2 من جنوده أحدهما قائد فرقة، وبما يرفع عدد قتلاه الى 380/ فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ، عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثالث في معارك قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى 380، منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي بدأت فيه عملية “طوفان الأقصى”، التي نفذتها فصائل من المقاومة الفلسطينية.

الجيش قال في بيان إنه “سُمح بنشر اسمي جنديين سقطا في معارك قطاع غزة، وهما الرقيب بنيامين مئير أرلي (21 عاماً) من بيت شيمش، جندي في كتيبة المظليين 101، والنقيب (احتياط) روي بيبر (28 عاماً) من تسور موشيه، قائد فرقة في وحدة يالام”.

وأضاف البيان أنه أُصيب أيضاً جندي في سيريت تزانشانيم بجروح خطيرة يوم امس السبت، خلال القتال في شمال قطاع غزة.

ويأتي الإعلان عن مقتل هذين الجنديين بعد ساعات فقط من إعلان الاحتلال، امس السبت، عن مقتل 6 جنود جدد، وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وقد أعلن الجيش في بيان مقتضب أنه “تم إخطار عائلات 6 جنود في صفوف الجيش بمقتلهم في معارك قطاع غزة، كما أن 8 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، خلال اليومين الأخيرين في المعارك بقطاع غزة”.

ومنذ بداية العملية البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد قتلاه بشكل شبه يومي، دون ذكر عدد إجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ ذلك الوقت، فيما ثمة تضارب بأعداد القتلى في الصحف الإسرائيلية.

بعض الصحف الإسرائيلية تشير إلى أن العدد الإجمالي للجنود القتلى في العملية البرية، التي بدأها الجيش في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصل الى 60.

عامل بمقبرة عسكرية إسرائيلية: جنازة كل ساعة

هذا وقد كشف عامل في مقبرة هرتزل العسكرية بمدينة القدس، امس السبت، أنهم يستقبلون جنازة كل ساعة أو ساعة ونصف، وذلك بالتزامن مع الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والتي خسر خلالها عشرات الجنود الذين تم الإعلان عنهم رسمياً حتى تاريخ اليوم الأحد .

وزارة الأمن الإسرائيلية نشرت على حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي مقابلة مع دافيد أرون باروخ، وتحدث عن كثرة الجنازات التي باتوا يستقبلونها خلال فترة الحرب الإسرائيلية على غزة.

باروخ قال خلال المقابلة إن عمله ينصَبُّ على تجهيز القبور لقتلى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والعناية بها.

وأضاف باروخ “أنهم يستقبلون جنازة كل ساعة أو 90 دقيقة”، وهو ما يضطرهم إلى فتح عدد كبير من القبور لاستقبال القتلى، كاشفاً أنهم قاموا بدفن 50 قتيلاً في يومين، بحسب ما أورده موقع “الجزيرة”.

وبالعودة إلى التفاصيل التي أُعلن عنها رسمياً في إسرائيل لجنازات جنود من قوات الاحتلال قُتلوا في معارك غزة، فإن العديد منهم تم الإعلان عن دفنهم في المقبرة العسكرية.

يأتي هذا فيما تُشير تقديرات إلى أن إسرائيل تُخفي الأعداد الحقيقية لأعداد جنودها الذين قُتلوا في معارك غزة، ومنذ بداية العملية البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد قتلاه بشكل شبه يومي، دون ذكر عددٍ إجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ ذلك الوقت، فيما ثمة تضارب بأعداد القتلى في الصحف الإسرائيلية.

"أكثر من 50 قــتـ ـيلًا في 48 ساعة".. عامل مقـ ــبرة إسرائيلية يكشف عن تزايد حالات الدفن في مقـ ـبرة هارهيرتسل العسكرية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/PxAe5eDDZU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 19, 2023