تيسير خالد: اسبانيا تتمرد على واشنطن وتخرج من “نادي الكذب”

استشهاد عصام الفايد في مخيم جنين، وعمر اللحام بمخيم الدهيشة، والاسير ثائر ابو عصب في سجن النقب.. اليوم الاحد
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