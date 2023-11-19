تيسير خالد: اسبانيا تتمرد على واشنطن وتخرج من “نادي الكذب”



وجه القيادي الفلسطيني، تيسير خالد التحية لرئيس الوزراء الاسباني، بيدرو سانشيز جراء اعتزام حكومته الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس رسمياً، والعمل على ذلك مع دول اوروبية آخرى.

وقد اعتبر تيسير خالد ذلك خطوة هامة الى الامام نظرا لما تتمتع به اسبانيا من مكانة في مجموعة دول الاتحاد الاوروبي ، التي ما زالت معظم دولها تحجم عن خطوة كهذه في رضوخ كامل لموقف الادارة الاميركية وانحياز واضح للموقف الاسرائيلي ، الذي تنصل من كل التزام بشأن ما يسمى حل الدولتين، ويتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، بما في ذلك حقة في الاستقلال وممارسة سيادته على اراضيه المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، بما فيها القدس ، العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين .

وأضاف خالد أن الاعلان الهام ، الذي أدلى به رئيس الوزراء الاسباني شانشيز قبل أيام يؤشر بوضوح ان اسبانيا قررت، على غرار مملكة السويد ، الخروج من ” نادي الكذب ” الذي تديره الادارة الاميركية ، والذي يبيع الفلسطينيين أوهاما على امتداد اكثر من عشرين عاما ويزعم أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي يكمن في الحفاظ على حل الدولتين ، دون ان يتخذ اية خطوة عملية في هذا الاتجاه .

وأكد تيسير خالد ان الموقف الاسباني يأتي في سياقه السياسي المناسب في الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها الوحشي على قطاع غزة ، معربا عن أمله بأن يتطور الموقف الاسباني نحو الاعتراف الفعلي دون تردد بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، تجسيدا لقرار منظمة الاشتراكية الدولية، في آب 2019 ، والذي دعا في حينه جميع دول العالم الى الاعتراف الفوري وغير المشروط ، بدولة فلسطين، وجدد في الوقت نفسه رفضه لخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ “صفقة القرن”.