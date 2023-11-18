حركة حماس: لا هجرة بعد اليوم وإنما تحرير وعودة، فشعبنا لن يترك أرضه او يقبل وصاية أحدٍ غيره، وإنما سيقرر مصيرة بنفسه
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جرينتش+2 09:49
دولة … ام عصابة نازية جديدة متوحشه
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