جيش العدو يعلن، مساء اليوم السبت، مقتل 6 ضباط وجنود، وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة على يد كتائب القسام بقطاع غزة

تل أبيب – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل 6 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في قطاع غزة خلال العمليات البرية في القطاع.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين في كتيبة مركزية للقسام بحي الزيتون وجباليا.

وبهذا العدد الجديد من قتلى جنود العدو يرتفع العدد، مقذ بداية الحرب البرية في غزة، الى 58 قتيلا.

وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 من ضباطه وجنوده وإصابة 7 آخرين بجراح خطرة في قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام عن تمكنها من قتل وجرح عدد من الجنود وتدمير 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في غزة.

وذكر الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال أن من بين القتلى ضابطين، حيث قتل أحدهما في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.

ووفقًا لبيان جيش الاحتلال، فإن القتلى هم: الرقيب أول شلومو غورتوبنيك (21 عاما) من موديعين قرب القدس، وهو مسعف عسكري في الكتيبة 46 التابعة للواء 401، والنقيب عيدن بروبيزور (21 عاما) من مستوطنة الفي منشيه قرب قلقيلية، وهو قائد خلية في الكتيبة 52 التابعة للواء 401، والرقيب أول عدي مالك حرب (19 عامًا) من بلدة بيت جن الدرزية، وهو جندي في لواء الناحال، والرقيب أول شاخر فريدمان (21 عامًا) من القدس وهو جندي في الكتيبة 101 التابعة للواء المظللين، والرائد جمال عباس (23 عامًا) من بقيعين الدرزية، وهو قائد فصيل في الكتيبة 101 التابعة للمظليين.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن عن مقتل جندي أصيب في معارك الغلاف في السابع من أكتوبر، وهو المساعد في الاحتياط دافيد دغامي (43 عامًا) من ريشون لتسيون.

كما أصيب 8 جنود وضباط بجراح خطيرة في المعارك.

ويرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ السابع من أكتوبر إلى 372 جنديًا.

وقال جيش الاحتلال إنه يخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين من كتيبة مركزية لكتائب القسام في حيي الزيتون وجباليا.

وكانت كتائب القسام أعلنت في بيان أنها أوقعت قتلى وجرحى من قوة لجنود الاحتلال بعد استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 17 آلية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل بقطاع غزة.

وعن الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع، قالت الكتائب إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين، وتفجير عبوة مضادة للأفراد بجنود الاحتلال جنوب غرب غزة.

وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش المعلن رسميا إلى 58 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 375 قتيلا منذ بدء علمية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال إصابة أكثر من 260 عسكريا منذ بدء العملية البرية في القطاع، بينهم 100 في حالة خطيرة.

وتخوض قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، إضافة إلى محاصرتها مستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، توسيع عمليته البرية إلى حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ومنطقة جباليا شمالي القطاع، مؤكدا استهداف قواته المتوغلة من قبل مقاتلين فلسطينيين، في أعقاب اشتباكات ضارية بين الطرفين.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن لديه معلومات مؤكدة عن وجود 239 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.