إستشهاد محمود زهد، ومحمد أبو مصطفى، ومحمد حشاش، وعلي فرج، ومحمد المسيمي بقصف العدو لمخيم بلاطة/فيديو
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جرينتش+2 12:24
إستشهاد محمود زهد، ومحمد أبو مصطفى، ومحمد حشاش، وعلي فرج، ومحمد المسيمي بقصف العدو لمخيم بلاطة/فيديو
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