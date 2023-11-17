وقفة شبابية قرب سفارة العدو بعمان تنديداً بالعدوان على غزة

عمان 17 تشرين الثاني (بترا)- نفذت فعاليات شعبية وشبابية، عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، وقفة تضامنية أمام مسجد الكالوتي (القريب من سفارة العدو) في العاصمة عمان، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وندد المشاركون في الوقفة التضامنية، بالعدوان الإسرائيلي الذي يفتقر إلى أدنى معاني الإنسانية والقصف المتواصل على قطاع غزة ومحيطها، والذي أودى بحياة الآلاف من الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

واستنكر المشاركون الصمت العالمي والمنظمات الإنسانية والحقوقية، جراء ما يحدث من مجازر واعتداء همجي ووحشي، من قبل قوات الاحتلال على المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، أدت إلى المزيد من الشهداء والتهجير والنزوح، في مشهد يفتقر إلى الإنسانية ويجسد قسوة العقلية الإسرائيلية التي تسعى إلى ارتكاب المجازر الجماعية بحق أبناء القطاع.

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