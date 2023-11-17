كتاب “العرب والحراك الفلسفيّ اليَوم” إصدارٌ جديد من “أفق”

استشهاد بهاء لحلوح ومحمد عبيد الفلو ومحمد العزمي، فجر اليوم الجمعة، بقصف مسيّرة للعدو على مخيم جنين/ فيديو
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