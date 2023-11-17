جيش العدو يعلن العثور على جثة الجندية التي قصفها في غزة

غزة – أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه عثر في غزة على جثة جندية كانت محتجزة لدى كتائب عز الدين القسام سبق أن أُعلن عن مقتلها قبل أيام.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة (حماس) قد نشرت الاثنين الماضي صورة لمارسيانو تظهرها ميتة، مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي، ويبدو انها تركت الجثة ليلتقطها جيش العدو.

وكانت “القسام” حذرت إسرائيل مرارا من أن قصفها المكثف على قطاع غزة يتسبب بمقتل أسراها، وأعلنت عن مقتل العشرات خلال الأسابيع الماضية جراء هذا القصف.