تحت عنوان “أمريكا رأس الإرهاب”.. مسيرات حاشدة في عمّان وباقي المحافظات، انتصاراً للمقاومة ورفضاً للعدوان على غزة

نفذ الأردنيون، اليوم الجمعة، مسيرة تضامنية في وسط البلد بالعاصمة عمان، نصرة للمقاومة الفلسطينية دعما لأهالي قطاع غزة الذين لا يزالون تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي، وسط الحصار الكامل.

وكان قد دعا الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن إلى مسيرة تضامنية حملت عنوان :مليونية أمريكا رأس الإرهاب”، من منطلق ان الولايات المتحدة شريك في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر وتسليح جيش تل أبيب واقتحام المستشفيات.

فقد انطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرة شعبية حاشدة، نصرة لغزة ورفضا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، رافعين شعارات تطالب بضرورة رفع مستوى الحراك الرسمي لوقف هذا العدوان.

وتأتي المسيرة الجماهيرية الحاشدة، ضمن سلسلة فعاليات “طوفان الأردن”، تحت عنوان “أمريكا رأس الإرهاب”، في إشارة إلى الانحياز الأمريكي إلى دولة الاحتلال، وبمشاركتهم بالقتال ضد الآمنين والأبرياء والمدنيين، سواء من خلال القتال المباشر، أو امدادهم بالسلاح.

وقد رفع المشاركون في المسيرة، شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتثمن انتصاراتهم على الاحتلال الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء.

وحذروا من مخططات الاحتلال الرامية لتهجير أهالي قطاع غزة، وبالتالي تهجير أهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية إلى العمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيوني.

كما شارك المئات من فعاليات شبابية وشعبية وحزبية في وقفة في ساحة المسجد الكالوتي في منطقة الرابية بالعاصمة لدعم المقاومة الفلسطينية أمام العدوان الإسرائيلي.

وانطلقت كذلك مسيرات تضامنية في محافظات العقبة والطفيلة والزرقاء، حيث هتف المشاركون خلالها للمقاومة الفلسطينية ولأهالي القطاع الصابرين بوجه العدوان الغاشم، منددين بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين.

ويجدد الأردنيون تضامنهم مع قطاع غزة في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية.

وطالب المشاركون في المسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين أول 2023.

كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية ورفضهم للحرب على القطاع.

ورفع المشاركون في المسيرات لافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي، وأعلام الأردن وفلسطين.

كما انطلقت مسيرة في محافظة الزرقاء مطالبة بحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وندد المشاركون في مسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبوا بوقفه وبحماية الفلسطينيين.

وخرج أهالي الطفيلة بمسيرات تندد بقصف المدنيين في قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.