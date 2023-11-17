استشهاد شابين برصاص العدو، اليوم الجمعة، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار على حاجز عسكري غرب الخليل/ فيديو

موقع “عرب 48”

استشهد شابان برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، بزعم محاولتهما تنفيذ عملية إطلاق نار، على مفرق الزيتون قرب ترقوميا غرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال في بيان.

وقال طاقم طبيّ إسرائيليّ إن الشاب الذي حاول تنفيذ عملية إطلاق النار، قد “ترجَّل من سيّارة، وأطلق النار على القوة (الإسرائيلية المتواجدة في المكان)، التي سارعت الى قتله”، لافتا إلى أنه لم تقع إصابات بين عناصر جيش الاحتلال.

وذكر في بيان ثان، أن شخصين لقيا مصرعهما، خلال محاولة تنفيذ العملية، مشيرا إلى أن أحدهما ترجّل من السيارة، فيما كان الآخر يقود المركبة.

فيما ادّعت تقارير إسرائيلية أن سائق المركبة قد حاول دهس جنود الاحتلال، حينما نزل الآخر من المركبة وشرع بإطلاق النار صوبهم.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: “قبل قليل وصل مخرّبان بالسيارة إلى مفرق… بالقرب من الخليل في لواء يهودا (الضفة الغربية المحتلة) وأطلقا النار على القوات العاملة هناك”.

وأضاف أن “مقاتلي كتيبة الاحتياط 8106، أطلقوا النار على المخرّبيْن، وقتلوهما”.

وتابع: ” كما صادرت القوات سلاحا من نوع ’كارلو’، والذي تم إطلاق النار منه. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا”.

يأتي ذلك فيما استُشهد ثلاثة شبان، بينهم أحد قادة “كتيبة جنين”، وأُصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف نفذته مسيَّرة إسرائيليّة استهدف مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محليّة، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من مؤمن أيوب القواسمة، ومحمد القواسمة، ومحمد فوزي الخطيب وشقيقه عبد الله، ومصعب عمر الجعبري، بعد أن فّتشت منازلهم.

صوت إطلاق النار بالقرب من موقع عملية إطلاق النار غرب #الخليل، ما أسفر عن استشهاد شخصين بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية. #الحرب_على_غزة للتفاصيل والتطورات: https://t.co/2rBq02BssS pic.twitter.com/UtdMfDnxID — موقع عرب 48 (@arab48website) November 17, 2023

الجيش الإسرائيلي يسحب المركبة التي استقلّها الشهيدان قرب #الخليل. pic.twitter.com/3NpICybWqK — موقع عرب 48 (@arab48website) November 17, 2023