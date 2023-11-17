استشهاد بهاء لحلوح ومحمد عبيد الفلو ومحمد العزمي، فجر اليوم الجمعة، بقصف مسيّرة للعدو على مخيم جنين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:38
استشهاد شابين برصاص العدو، اليوم الجمعة، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار على حاجز عسكري غرب الخليل/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني