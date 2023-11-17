استشهاد بهاء لحلوح ومحمد عبيد الفلو ومحمد العزمي، فجر اليوم الجمعة، بقصف مسيّرة للعدو على مخيم جنين/ فيديو

جنين – استشهد، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان وأصيب اثنين بحالةٍ خطيرة في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت مجموعة مواطنين في مخيم جنين، كما حاصر الاحتلال مستشفيات المدينة واحتجز العشرات من الطواقم الطبية في مستشفى ابن سينا.

وأكد مصادر طبية: استشهاد 3 شبان، هم: بهاء لحلوح من مخيم جنين، ومحمد عبيد الفلو من مدينة جنين، ومحمد العزمي “ابو فادي” من مخيم جنين، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة بقصف طائرة إسرائيلية مسيّرة لمجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في مخيم جنين.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا في المدينة، وأجبرت تحت تهديد السلاح الطواقم الطبية في قسم الطوارئ بالخروج من المستشفى عنوة رافعي أيديهم للأعلى، وطالبتهم بإخلاء المستشفى من الطواقم الطبية إلا أنهم رفضوا الانصياع للاحتلال، واحتجزتهم لساعة تقريباً.

كما فرضت طوقاً بآلياتها العسكرية على محيط مستشفى ابن سينا والمستشفى الحكومي والمستشفى الأردني الميداني ومستشفى الأمل، ومنعت المركبات من الوصول إليها.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من منزل في حي الجابريات بمدينة جنين، وفجرت عدة مركبات واندلعت النيران فيها.

والمعتقلون هم: محمد سمير الرخ، وقسم جبارين، ومحمد العامر، وسعيد رفقي الرخ، وأحمد رفقي الرخ، وسامي أبو الراكز، كما فجرت عدة مركبات في الحي تعود ملكيتها لعائلة الرخ.

وكانت قوات كبيرة من اليات الاحتلال ترافقها جرافات مجنزرة من نوع D9 قد اقتحمت المدينة ومحيط مخيم جنين، ودارت مواجهات عنيفة مع المواطنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

وقد نشر الاحتلال قناصته على العديد من البنايات المرتفعة في المدينة ومحيط المخيم، وأطلقت النيران على الشبان/ن الذين تصدوا للقوات ورشقوها بالحجارة.

وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين والقوات المقتحمة فجّر خلالها المقاومون العديد من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال أغلب الأحياء في محيط المخيم، وأعادت تجريف الشارع الرئيس الواصل بين مدينة جنين والمخيم، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين، كما أعادت تجريف شارع طلعة الغبّز في الجهة الشرقية لمخيم جنين، وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة.

وقالت مصادر محلية إن إطلاق نار كثيفًا استهدف آليات وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة جنين ومحيط مخيمها، وأشارت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة والمخيم في أعقاب الاقتحام.

وانتشرت قوات الاحتلال في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

وقالت مصادر محلية إن المقاومين استهدفوا جرافة لجيش الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار في جنين، فيما أطلق الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأفاد شهود عيان أن جرافة الاحتلال متوقفة عن الحركة منذ ما يزيد عن 10 دقائق بعد استهدافها بعبوة شديدة الانفجار خلال الاقتحام الكبير لجنين.

وقالت كتائب القسام في جنين إن مجاهديها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكاً مسلحاً بطولياُ جنباً إلى جنب مع كافة تشكيلات المقاومة في المخيم، ويستهدفون جيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

كما أفادت مصادر محلية بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة جنين وأطراف المخيم.

وفي التفاصيل، استشهد، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين، الذي تواصل قوات الاحتلال اقتحامه منذ الليلة الماضية.

وقال شهود عيان في المخيم، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم مجموعة من المواطنين من منزل في حي الجابريات بمدينة جنين، وفجرت عدة مركبات.

وأفادت مصادر محليىة بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحد المنازل في حي الجابريات واعتقلت مجموعة من المواطنين عُرف منهم: محمد سمير الرخ، وقسم جبارين، ومحمد العامر، وسعيد رفقي الرخ، وأحمد رفقي الرخ، وسامي أبو الراكز، كما فجرت عدة مركبات في الحي تعود ملكيتها لعائلة الرخ.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة على المدينة والمخيم من معسكر سالم الاحتلالي غرب المدينة، وسط استمرار المواجهات مع الشبان.

وكان الاحتلال اقتحم مدينة ومخيم جنين ودارت مواجهات عنيفة وما زالت مستمرة مع المواطنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

وأفاد مراسلنا بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضاف أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على المدينة، واقتحمتها بما يزيد عن 80 آلية وجرافة عسكرية، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي.

وأفادت مصادر محلية بإصابة شابين بجروح خطيرة نقلا على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وسط تواصل المواجهات العنيفة في مدينة جنين ومخيمها.

وداهمت قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير والجابريات وخلة الصوحة وطلعة الغبّز وأطراف مخيم جنين، ومحيط مقر المقاطعة ودوار السينما ودوار الداخلية ومركز المدينة والشارع العسكري وشارع حيفا، وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة. كما أفاد مراسلنا بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة جنين وأطراف المخيم.

وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين. كما أعادت تجريف شارع طلعة الغبّز في الجهة الشرقية لمخيم جنين.

وشوّشت قوات الاحتلال على الاتصالات في المدينة ومخيمها.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في محيط دوار السينما، أطلقت خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، وتمركزت في المكان، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بنعزيزات عسكرية كبيرة من شارع الناصرة باتجاه مدينة ومخيم جنين، فيما دارت اشتباكات عنيفة في حارة الحواشين بالمخيم وعلى دوار السينما في المدينة.

تغطية صحفية.. مشــاهد الاشـتباكـات والاسـتـهداف بالعــبــوات خلال الاقــتـحـام المستمر لمدينة ومخيم جنين. pic.twitter.com/E1pEZLlqTm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2023

عاجل| تغطية صحفية: اشـتبـاكــات مستمرة بين مقــاومـ،ـين وقوات الاحتــلال خلال الاقـتــحام الكبير لمدينة ومخيم جنين. pic.twitter.com/xHPFoACe7Z — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2023

تغطية صحفية: لحظة سقـوط آلـية لجــيــش الاحــتـلال من نوع "نمر" تزامنا مع اشتــبـاكــات في مدينة ومخيم جنين. pic.twitter.com/UJ7afVfI8s — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2023

تغطية صحفية: فيديو آخر.. جيش الاحتـــلال يجبر الطواقم الطبية على الخروج من قسم الطوارئ بمستشفى ابن سينا بمدينة جنين. pic.twitter.com/iviULvz3He — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2023