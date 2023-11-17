تحت عنوان "أمريكا رأس الإرهاب".. مسيرات حاشدة في عمّان وباقي المحافظات، انتصاراً للمقاومة ورفضاً للعدوان على غزة
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جرينتش+2 11:46
إيكونوميست: أنظمة عربية تتمنى القضاء على حماس، وايران لا تريد إضاعة وكيلها حزب الله في معركة لحساب الفلسطينيين
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