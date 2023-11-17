أجهزة أمن عباس تعتقل نشطاء شاركوا بمسيرة دعماً لغزة/ فيديو

رام الله – قُدس الإخبارية: اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية نشطاء شاركوا في تظاهرة، في رام الله، ظهر اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من النشطاء بعد مشاركتهم في مسيرة انطلقت، بعد صلاة الجمعة، في رام الله دعماً لغزة والمقاومة.

وأفادت منصة حقوقية لمتابعة الاعتقالات السياسية أن من بين المعتقلين الطلاب في جامعة بيرزيت سمير أيمن، وأحمد حمد، ومحمد الأعرج.

وذكرت مصادر عائلية أن الأجهزة الأمنية أطلقت النار تجاه الأسير المحرر ضياء زلوم بعد الاعتداء على مشاركين في المسيرة.

وأظهرت مقاطع مصورة اعتداء عناصر أمنية بلباس مدني على المعتقلين.

تغطية صحفية: "بلباس مدني.. لحظة اعتقال عناصر أمنية من السلطة الفلسطينية أحد المشاركين في مسيرة خرجت؛ نصرةً لغزة في مدينة رام الله". pic.twitter.com/J44EKii0MT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2023