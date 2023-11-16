وزارة الخارجية تجلي فلسطينية وطفليها الأردنيين من غزة إلى عمّان

وصلت، اليوم الخميس، سيدة فلسطينية وأم لطفلين أردنيين إلى المملكة، قادمة من مصر بعد إجلائها من قطاع غزة المحاصر، بعد متابعة مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وفي التفاصيل، تابع مركز العمليات في وزارة الخارجية، المعلومات التي وردتها من قناة “المملكة”، بمعاناة السيدة ومنعت من مرافقة أبنائها خلال عمليات الإجلاء من مغادرة قطاع غزة في 2 تشرين الثاني 2023 إلى مصر.

وتابع المركز أوضاع السيدة مع الجهات المعنية، حيث جرى التواصل معها لجمع المعلومات المطلوبة لتجهيز وثيقة سفر تساعدها على المغادرة برفقة أبنائها من قطاع غزة باتجاه مصر ثم نقلها وأطفالها إلى الأردن.

وزارة الخارجية، أبلغت “المملكة” بتجهيز الأوراق المطلوبة (وثيقة سفر) بعد إجلائها من غزة لعودتها إلى الأردن، حيث يرافق السيدة في عملية الإجلاء أطفالها الاثنين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، عبر منصة (إكس) إنه “بعد متابعة وجهود مستمرة من مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استطعنا، بحمد الله، تلبية مناجاة هذه الأم وأولادها وإخراجهم من قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث استقبلهم فريق السفارة الأردنية لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة أمام المعبر وتم إخلاؤهم إلى القاهرة وتأمين عودتهم إلى المملكة”.

واضاف إن الوزارة حددت مكان السيدة وتواصلت معها إلى حين إدراج اسمها في الكشوفات المسموح لها بمغادرة قطاع غزة، وأصدرنا لها وثيقة سفر اضطرارية، فيما استقبلها فريق السفارة الأردنية في القاهرة الموجود أمام معبر رفح لتسهيل دخولها إلى مصر، وجرى بالفعل إجلائها بالأمس إلى القاهرة ضمن مهام السفارة هناك وتأمين عودتها إلى الأردن.