تفاقم الانقسام الصهيوني.. لبيد رئيس المعارضة يدعو الى عزل نتنياهو، وابعاده عن المشهد، وتشكيل حكومة وحدة قومية
أهم العناوين
جرينتش+2 04:28
وزارة الخارجية تجلي فلسطينية وطفليها الأردنيين من غزة إلى عمّان
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني