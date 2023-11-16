تفاقم الانقسام الصهيوني.. لبيد رئيس المعارضة يدعو الى عزل نتنياهو، وابعاده عن المشهد، وتشكيل حكومة وحدة قومية
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جرينتش+2 11:18
مبادرة “طوفان الأردن لنصرة غزة” تطلق دعوة الى إعتصامٍ مفتوح في عمان، بدءاً من اليوم حتى وقف المجزرة الصهيونية
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