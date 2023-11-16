"القسام" يدمّر 21 آلية، اليوم الخميس، ويستهدف منزلاً تحصن به جنود العدو، ويُبيدهم في اشتباكات من مسافة صفر/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:48
“كريستيان ساينس مونيتور”: “طوفان الأقصى” حققت عدة أهداف ابرزها شطب اسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يُقهر
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني