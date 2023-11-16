تفاقم الانقسام الصهيوني.. لبيد رئيس المعارضة يدعو الى عزل نتنياهو، وابعاده عن المشهد، وتشكيل حكومة وحدة قومية
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جرينتش+2 11:17
“العالم يبصق عليكم بعد أن وقعتم في فخّ حماس”.. معلقون إسرائيليون يسخرون من جيشهم بعد اقتحام مستشفى الشفاء
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