استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 6 إسرائيليين بعملية إطلاق نار، صباح اليوم الخميس، عند حاجز الأنفاق جنوبي القدس/ فيديو

القدس – أصيب 6 اسرائيليين بجروح وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار على حاجز النفق قرب بيت لحم.

وقالت مصادر عبرية إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على 3 فلسطينيين على حاجز النفق، بعد تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن 6 اصابات في صفوف الاسرائيليين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

وقالت نجمة داود الحمراء إن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في مكان العملية، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى طريق النفق أمام حركة المرور.

وقالت مصادر عبرية إن التحقيق كشف أن 3 فلسطينيين وصلوا إلى مكان العملية في سيارة وفتحوا النار، قبل ان يتم قتلهم.

وبعد دقائق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أحد منفذي عملية إطلاق النار عند حاجز الأنفاق في القدس قد يكون نجح في مغادرة المكان.

وقد تم في مكان العملية، ضبط مسدسين وسلاح من نوع M-16 نفذت بها عملية إطلاق النار.

وقالت قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية: تمت عملية إطلاق نار عدائية عند نقطة تفتيش في القدس وإصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها “حيّدت” 3 أشخاص مشاركين بعملية إطلاق النار على حاجز جنوب القدس.

وقالت هيئة البث الرسمية إن المصابين من رجال الأمن الإسرائيليين.

وأكدت خدمة الإسعاف الاسرائيلي تقديم “العلاج الطبي لأربعة من الجنود في مكان الحادث، أحدهم في حالة حرجة والبقية في وعيهم”.

⭕️اعلام العدو: عملية إطلاق النار على حاجز النفق نفذها 3 فلسطينيين. pic.twitter.com/CcWREaYmWS — Mohamed Abo Eyad (@mimo2000121) November 16, 2023

تغطية صحفية: طائرة مروحية لشرطة الاحتلال في أجواء محيط حاجز الأنفاق بين بيت لحم والقدس المحتلة، بعد عمــلية إطلاق نار أدت لإصابة 6 مستوطنين. pic.twitter.com/Ji8BVSirgY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 16, 2023

مصادر عبرية: لحظة تنفيذ عمــلية إطلاق النار على حاجز الأنفاق قرب بيت لحم التي أدت لإصابة 7 من عناصر الاحتلال. pic.twitter.com/2hqR5VXLI8 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 16, 2023