تفاقم الانقسام الصهيوني.. لبيد رئيس المعارضة يدعو الى عزل نتنياهو، وابعاده عن المشهد، وتشكيل حكومة وحدة قومية
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جرينتش+2 11:17
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 6 إسرائيليين بعملية إطلاق نار، صباح اليوم الخميس، عند حاجز الأنفاق جنوبي القدس/ فيديو
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