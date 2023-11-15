وقفة في عمّان استنكاراً للتعاون مع العدو في مجال المياه

نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة، ظهر اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة المياه والري في العاصمة عمّان، تطالب بوقف التعاون الفوري مع الاحتلال في مجال المياه.

وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، على ضرورة عدم توقيع اتفاقية الماء مقابل الطاقة، بعد توقيع إعلان النوايا مؤخرا، مطالبين الحكومة بوقف كافة أشكال التعاون الرسمي وغير الرسمي مع الاحتلال، في ظل المجازر التي ترتكب بحق الأبرياء والآمنين في قطاع غزة.

واعتبر المشاركون في الوقفة، بأن توقيع اتفاقية الماء مقابل الطاقة، سيرهن قرار الأردن، وسيجعل المياه بيد الاحتلال، ومن غير المعقول أن تكون الاتفاقية مكافئة للاحتلال على جرائمه.

وطالبت الرئيس الدوري للملتقى الوطني لدعم المقاومة، السيدة رلى الحروب بعدم توقيع اتفاقية الماء مقابل الطاقة، مشيرة إلى أن لذلك تداعيات خطيرة على الأمن القومي.