بضوء أخضر أميركي.. قوات العدو تقتحم، فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بعد حصاره وقصفه المتكرر
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جرينتش+2 11:53
في نبوءة مبكرة.. عبد الناصر يُحيّي، قبيل رحيله، المقاومة في غزة والضفة وسيناء، ويُقسم بالله ان يحررها شبراً شبراً/ فيديو
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