في نبوءة مبكرة.. عبد الناصر يُحيّي، قبيل رحيله، المقاومة في غزة والضفة وسيناء، ويُقسم بالله ان يحررها شبراً شبراً/ فيديو

فيما يشبه النبوءة المبكرة بطوفان الأقصى، وقبيل رحيله المفجع والمفاجئ، وخلال حرب الاستنزاف التي كانت تدور بشراسة بين الجيش المصري وبين العدو الصهيوني براً وبحرأ.. وجه القائد الخالد جمال عبد الناصر الكلمة التالية للصامدين المكافحين في الضفة والقدس وغزة والجولان، مشفوعة بالقسم بالله العظيم ان يحرر هذه المناطق المحتلة شبرا شبرا.. استمعوا

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