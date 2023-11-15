المقاومة بغزة تدمر عدة دبابات للعدو، وتسقط طائرة مسيّرة، وتطلق الصواريخ على مستوطناته وحشوده العسكرية/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:18
المقاومة بغزة تدمر عدة دبابات للعدو، وتسقط طائرة مسيّرة، وتطلق الصواريخ على مستوطناته وحشوده العسكرية/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني