المقاومة بغزة تدمر عدة دبابات للعدو، وتسقط طائرة مسيّرة، وتطلق الصواريخ على مستوطناته وحشوده العسكرية/ فيديو

غزة – تمكنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، من تدمير عدة دبابات لقوات الاحتلال الصهيوني، وإسقاط طائرة مسيّرة والسيطرة عليها، وواصلت خوض ملاحم بطولية واشتباكات في محاور التوغل بقطاع غزة وفجرت المزيد من الدبابات، ووجهت رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال وتحشداته العسكرية.

واستهدفت كتائب القسام دبابةً صهيونيةً شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105”.

وجددت كتائب القسام قصف مغتصبة “سديروت” برشقة صاروخية.

وأعلنت كتائب القسام عن قصف مستوطنة “سديروت” برشقة صاروخية، وقصف تجمع الآليات المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون.

واستهدفت كتائب القسام دبابة وجرافة صهيونيتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي “تاندوم”.

وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما أعلنت عن قصف “عسقلان” برشقة صاروخية.

ودوت صفارات الإنذار في عسقلان وضواحيها قبل سقوط صاروخ في المدينة المحتلة إثر الرشقة الصاروخية.

واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105”.

وأعلنت كتائب القسام، عن استهداف جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة “الياسين 105”.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بلاغ عسكري: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” بدون طيار والسيطرة عليها، دون المزيد من التفاصيل.

كما أعلنت السرايا أنها قصفت بقذائف الهاون تحشدات وجنود العدو في تلة المدفعية شمال القطاع مؤكدة إصابتهم إصابة مباشرة.

وذكرت مصادر محلية أن المقاومة تصدت ببسالة لقوة صهيونية توغلت في الأطراف الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة، تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو يوثق رشقات صاروخية اليوم الأربعاء تجاه أراضينا المحتلة ضمن معركة طوفان الأقصى.

من جانبه، واصل الاحتلال الصهيوني، الإفصاح التدريجي عن جزء من خسائره في معارك غزة، معلنًا اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة؛ ما يرفع حصيلة قتلاه المعلن عنهم رسميا إلى 49 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “سقط أمس في معركة شمال قطاع غزة، النقيب عمري يوسف دافيد (27 عامًا) من كرميئيل، نائب قائد السرية في الكتيبة 9217، اللواء 12 (لواء النقب)، كما سقط النقيب يديديا أشر ليف (26 عامًا)، من تل منشيه، نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي”، وفق البيان.

وتؤكد مصادر المقاومة والخبراء أن حصيلة القتلى الصهاينة أكبر بكثير من الأعداد المعلنة من قوات الاحتلال.

وتواجه قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة مقاومة ضارية من المقاومة بقيادة كتائب القسام التي أعلنت حتى الآن عن تدمير أكثر من 180 آلية إسرائيلية بين تدمير كلي أو جزئي.

وأمس الثلاثاء، أعلنت كتائب القسام، الإجهاز من مسافة صفر على 9 جنود صهاينة وتدمير 22 آلية لقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة.

تغطية صحفية: اطلاق صــواريخ تجاه مدينة عسقلان المحتلة، قبل قليل. pic.twitter.com/FuzFnqCGVV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 15, 2023