العدو يعتقل اليوم الاربعاء 17 طالبة جامعية من الخليل بالضفة

رام الله (الضفة العربية) (رويترز) – قالت مؤسستان فلسطينيتان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم 78 فلسطينيا من مختلف أنحاء الضفة الغربية بينهم 17 طالبة جامعية من الخليل.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك “رافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، ومصادرة الهواتف، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وعمليات الترويع والتهديد التي وصلت حد التهديد بإطلاق النار بشكل مباشر”.

ولم يصدر بيان بعد عن السلطات الإسرائيلية حول حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت 17 طالبة جامعية.

وجاء في البيان المشترك أنه مع الاعتقالات الجديدة “ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 2650”.

وأضاف البيان: “هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.