بضوء أخضر أميركي.. قوات العدو تقتحم، فجر اليوم الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بعد حصاره وقصفه المتكرر
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العدو يعتقل اليوم الاربعاء 17 طالبة جامعية من الخليل بالضفة
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