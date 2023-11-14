مجزرة بالضفة.. استشهاد 8 شبان برصاص وصواريخ العدو، صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم طولكرم، وبلدة بيت عينون قرب الخليل

استشهد سبعة شبان فلسطينيين الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء بنيران قوات الاحتلال، وبهجوم طائرة مسيرة في مدينة ومخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مراسل “قدس برس” في مدينة طولكرم، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مساء الاثنين مدينة طولكرم ومخيمها المحاذي للمدينة من الجهة الشرقية، في اعقاب اكتشاف قوة خاصة في المدينة بالقرب من مخيم طولكرم بعد مراقبتها ومتابعتها إلى حين وصولها إلى أطراف المخيم.

وأضاف أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار باتجاه سيارة القوة الخاصة، والتي هرب افرادها باتجاه عمارة في الحي الشمالي وأطلقوا النار باتجاه المواطنين الفلسطينيين مما اسفر عن استشهاد شابين وجرح عدد آخر.

وفي أعقاب ذلك اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عشرات الاليات العسكرية وجرافات مدينة ومخيم طولكرم، لإنقاذ القوة الخاصة وفرضت حصارا على المخيم، عبر نشر دورياتها الراجلة والمحمولة على كافة مداخله، اضافة الى أحياء مدينة طولكرم المؤدية للمخيم وتحديدا شارع نابلس، وشارع المسلخ والحيين الشرقي والشمالي، وشارع المقاطعة، وشارع جامعة القدس المفتوحة ودواري شويكة واكتابا، وأطراف ضاحية ذنابة الملاصقة للمخيم ونشرت القناصة على أسطح المنازل والبنايات، حيث دارت اشتباكات واسعة في المدينة والمخيم، تخللها القاء عبوات ناسفة باتجاه قوات الاحتلال.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، استشهاد سبعة مواطنين إضافة إلى 12 إصابة بينها 4 حرجة.

وذكرت أن الشهداء هم – سعيد سلمان ابو طاحون (32 عاما) ووليد مصيعي (26 عاما) و جهاد خالد غانم (25 عاما) ومصعب عمر الغول (21 عاما) وحازم محمد حصري (28 عاما) ومحمود علي حدايدة (25 عاما) وعبد معارك.

وذكر المستشفى أن من بين الشهداء ثلاثة، استشهدوا بعد قصفهم بصاروخ اطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة.

وقال المراسل إن جرافات الاحتلال، أحدثت دمارا واسعا في شوارع المخيم والبنية التحتية بعد تجريقها، فيما منعت قوات الاحتلال سيارات الاسعاف من دخول المخيم، وقامت بتفتيشها، قبل أن تتمكن من الوصول الى الاصابات ونقلها الى المستشفى، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المصاب مدحت أبو عمشة من سيارة الاسعاف أثناء نقله للمستشفى.

كما دمرت جرافة تابعة لجيش الاحتلال جانب من شارع جامعة القدس المفتوحة في مدينة طولكرم .

وقالت “كتيبة طولكرم – الرد السريع ” في بيان مقتضب تلقته “قدس برس”: إن “مجاهدينا يخوضون اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة في محور حارة المدارس، في المخيم”.

‫وهذا الاقتحام هو الثاني للمخيم خلال اسبوع، الذي شهد اغتيال قوات خاصة لاربعة شبان، واصابة ستة مواطنين، وتخريب البنى التحتية لشوارعه وازقته.

ونعت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم الشهيداء، وأعلنت عن اضراب شامل اليوم الثلاثاء لجميع مناحي الحياة، حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم واعتداءات الاحتلال.

وبارتقاء شهداء اليوم ترتفع حصيلة شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الاسرائيلي في السابع من تشرين الأول / اكتوبر الماضي الى 30 شهيدا.

وتشهد مدن الضفة الغربية، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

ويصعد الاحتلال من اعتداءاته وجرائمه بالضفة الغربية بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ39 على التوالي بمساندة الولايات المتحدة ومرتزقة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 11,240 شهيدا، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة وأكثر من 29 ألف جريح فلسطيني.

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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل

كما استشهد شاب، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة بيت عينون، شمال شرق الخليل.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت النار الليلة الماضية، على الشاب محمد عبد المجيد الحلايقة (20 عاما)، وهو من بلدة الشيوخ، أثناء تواجده قرب مدخل بلدة بيت عينون، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، ومنعت طواقم الاسعاف من الاقتراب منه وتقديم العلاج له، وتركته ينزف على الارض حتى ارتقى شهيدا، واحتجزت جثمانه لديها.

وقد نشر محمد عبد المجيد حلايقة، تسجيل فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال فيه بأنه سيستشهد.

وبحسب عائلته، فإنها حاولت الاتصال به على هاتفه المحمول أكثر من مرة، ولم يتمكنوا من الوصول اليه.

تغطية صحفية: "لحظة تفجير الاحتلال طائرة مسيرة في أحد المنازل بمخيم طولكرم واصابة 6 شبان بجراح، 3 منهم بإصابات خطيرة."#GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/tVzW15Tnua — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 14, 2023