كتائب القسام تدمر للعدو 17 آلية وتُجهز على 9 جنود صهاينة، اليوم الثلاثاء، من مسافة صفر في محاور القتال بقطاع غزة

أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، اليوم الثلاثاء، تمكنها من الإجهاز على 7 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة من المسافة صفر، شمال غربي القطاع.

وأضافت القسام، في بيان نقلته “وكالة أنباء العالم العربي”، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، شمال غربي غزة، صباح الثلاثاء، وأنهم قتلوا عددا من الجنود من مسافة صفر.

وأشار البيان إلى أن القسام دمر دبابة إسرائيلية وناقلة جند في ذات المكان بواسطة قذائف “الياسين 105”.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قالت “القسام” إن مقاتليها أجهزوا على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر وأصابوا ثلاثة آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

وفي التفاصيل، أعلنت كتائب القسام ، اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها أجهزوا على 9 جنود صهاينة من مسافة صفر، ودمروا عدة دبابات في محاور التوغل بقطاع غزة، مع استهداف التحشدات بقذائف هاون.

فقد أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها أجهزوا على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر ، مساء الثلاثاء، في محور شمال مدينة غزة، وهاجموا ناقلة جند ودبابة صهيونيتين في المكان ذاته بقذائف “الياسين105” واشتعال النيران فيهما.

وأعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند “النمر” غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105″، ودبابةً صهيونيةً شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105”.

كما استهدفت قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة “TBG” جنوب غرب مدينة غزة.

ودكت كتائب القسام قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بمنظومة الصواريخ “رجوم” عيار 114ملم.

وأعلنت كتائب القسام استهداف 3 آليات صهيونيةً غرب مدينة غزة بقذائف “الياسين105”.

كما استهدفت كتائب القسام دبابة وجرافة صهيونيين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي “تاندوم” والياسين105″.

وقصفت كتائب القسام قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية.

واستهدفت كتائب القسام دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف “تاندوم” شمال غرب مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام قصف تحشدات لقوات العدو في موقع “كرم أبو سالم” بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، أن مجاهديها استهدفوا قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة “TBG” شمال مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: إن مجاهديها أجهزوا على جنديين صهيونيين من مسافة صفر وأصابوا 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

واستهدفت كتائب القسام دبابةً صهيونيةً جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105”.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين صهيونيتين إحداهما دبابة “الملك” -القائد- في محور غرب مدينة غزة بقذائف “الياسين105”.

كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو داخل الخط الزائل شرق الوسطى بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

وأمس، أعلنت الكتائب استهداف 12 آلية هذا اليوم وتدميرها، إلى جانب قنص جندي واستهداف قوة متحصنة بأحد المنازل في بيت حانون وغزة.

وتواصل المقاومة بقيادة كتائب القسام التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة.

وبدورها، قالت “سرايا القدس”، الجناح العسكرية لحركة “الجهاد الإسلامي”، إن مقاتلين لها يخوضون اشتباكات ضد قوة إسرائيلية متوغلة شرق خان يونس بقطاع غزة.

ولا تزال فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة “حماس”، تخوض اشتباكات طاحنة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل في قطاع غزة عبر أكثر من محور، أبرزها المحور الشمالي الغربي.