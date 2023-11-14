كتائب القسام تدمر للعدو 17 آلية وتُجهز على 9 جنود صهاينة، اليوم الثلاثاء، من مسافة صفر في محاور القتال بقطاع غزة
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جرينتش+2 08:09
كتائب القسام تدمر للعدو 17 آلية وتُجهز على 9 جنود صهاينة، اليوم الثلاثاء، من مسافة صفر في محاور القتال بقطاع غزة
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