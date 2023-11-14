قبر جماعي لـ 179 شهيدا في مجمع الشفاء الطبي بغزة

قال مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، اليوم الثلاثاء، إن 179 شهيدا فلسطينيا على الأقل، دفنت جثامينهم الثلاثاء في “مقبرة جماعية” في موقع المؤسسة الطبية، موضحا أن بينهم سبعة أطفال خدج استشهدوا جراء انقطاع الكهرباء.

وأضاف لوكالة فرانس برس: “اضطررنا إلى دفنهم في مقبرة جماعية” مشيرا إلى أن “جثثا تنتشر في ممرات المستشفى والكهرباء مقطوعة عن برادات المشارح” مع عدم دخول أي كمية من الوقود إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ السابع من تشرين الأول.

ولا تزال دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى الشفاء الرئيسي في قطاع غزة، في وقت دعا فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى حماية آلاف الأشخاص العالقين فيه.

وتفيد الأمم المتحدة أن قرابة 10 آلاف فلسطيني من مرضى وطواقم ونازحين هربوا من غارات العدوان الإسرائيلي، يتواجدون في موقع مستشفى الشفاء وقد يكون العدد أكبر بحسب مسؤولين محليين. وحذرت منظمة “أطباء بلا حدود” عبر منصة “اكس” من أن “الوضع خطر للغاية وغير إنساني”.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض “آمل وأتوقع إجراءات أقلّ حدة فيما يتعلق بالمستشفى”، مشددا على أنه “على تواصل مع الإسرائيليين” حول هذا الموضوع.

وأكد “ينبغي حماية المستشفى”. والولايات المتحدة حليف إسرائيل الأول في هجومها على غزة.

وروى طبيب من “أطباء بلا حدود أن “لا كهرباء ولا غذاء ولا ماء في المستشفى” مضيفا “سيموت أشخاص بعد ساعات قليلة من دون أجهزة تنفس تعمل”.

وقال وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش لوكالة فرانس برس إنه سُجلت “وفاة سبعة أطفال خدج و27 مريضا في العناية المكثفة” منذ السبت بسبب انقطاع الكهرباء في المستشفى.