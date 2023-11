“لن يُسكتني أحد”.. رشيدة طليب فدائية فلسطينية تقاتل ببسالة في قلب الكونغرس الأمريكي (المحتل)/ فيديو

واشنطن – قالت النائبة الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب: “لن يُسكتني أحد”، وإنها لن تتوقف عن دعم الحقوق الفلسطينية، والتحدّث عن العدل والسلام.

وفي تقرير مطوّل في صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية، أعدّه روبرت تيت ولورين غامبينو عن النائبة التي عنّفها الكونغرس، الأسبوع الماضي، أشارا إلى أنه في الوقت الذي دخل فيه جيش الاحتلال الإسرائيليالى غزة، وسط تصاعد أعداد الضحايا المدنيين، واجهت طليب، يوم الثلاثاء، لوماً وتعنيفاً من الكونغرس بسبب تعليقات بشأن الحرب.

ودافعت، وهي تحمل صورة جدتها، التي تعيش في الضفة الغربية المحتلة، عن موقفها، وأعلنت: “لن أسكت”، و”لن أسمح لكم بتشويه كلماتي”، و”لا أصدق أنّ عليّ قول هذا، لكن الفلسطينيين ليسوا شيئاً مستهلكاً”.

U.S. Representative Rashida Tlaib, the only Palestinian American in Congress, urged President Biden to call for a ceasefire in Gaza on the same day the U.S. House of Representatives voted to censure her. pic.twitter.com/lDU1IEdz1u

