المخابرات الروسية تفضح موقف أمريكا، خلف الأبواب المغلقة، في حث القادة الصهاينة للإسراع في عمليتهم العسكرية بغزة
أهم العناوين
جرينتش+2 09:55
كتائب القسام وفصائل المقاومة تواصل عملياتها في شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، وترفع عدد آليات العدو المدمرة الى 175
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني