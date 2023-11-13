كتائب القسام وفصائل المقاومة تواصل عملياتها في شمال قطاع غزة، اليوم الاثنين، وترفع عدد آليات العدو المدمرة الى 175

غزة – لليوم الثامن والثلاثين من عملية طوفان الأقصى، تواصل المقاومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عملياتها ضد قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة.

وخلال اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن تدمير 10 آليات للاحتلال بين دبابات ومدرعات وجرافات عسكرية تدميرًا كليًا أو جزئيًا، في محاور القتل المختلفة في شمال قطاع غزة، ليرتفع العدد الكلي للآليات التي دمرتها المقاومة منذ بدء الطوفان إلى 175 كليًا أو جزئيًا.

وأعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت 3 دباباتٍ صهيونيةً غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105″، واستهدفت قوات الاحتلال المتوغلة بقذائف الهاون من العيار الثقيل في محور جنوب غرب مدينة غزة.

أما في غرب مدينة غزة، فأعلنت القسام استهداف دبابتين صهيونيتين بقذيفة “الياسين105” وقذيفة “تاندوم”، وتدمير ناقلة جندٍ صهيونية بقذيفة “الياسين 105” واحتراقها بالكامل

وأشارت القسام إلى استهداف مقاوميها 4 آليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف “الياسين105”.

وقالت إن عناصرها يدكون قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون من العيار الثقيل

سرايا القدس بدورها، قالت إن مجاهديها لا زالوا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محيط مجمع الشفاء الطبي وحي النصر ومحاور التقدم غرب وجنوب غزة.

وفي صباح اليوم، أعلنت السرايا استهداف موقعي “كيسوفيم” و “مارس” العسكرية برشقات صاروخية مركزة.

وقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال على عدة محاور في مدينة غزة وشمالها.

وصباح اليوم الإثنين، أعلن جيش الاحتلال، عن مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة يوم أمس الأحد ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 45 منذ بدء عدوانه البري في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.