تنكيس أعلام مقرات أممية بعمّان حداداً على أرواح موظفيها بغزة

نكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في عمّان، اليوم الاثنين، فيما دعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تزامنا مع وقفات مشابهة في مدن عدة في العالم.

فقد أنزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند الساعة 09:30 اليوم بالتوقيت المحلي في عمّان، غداة إعلان الأمم المتحدة وفاة وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة.

وكانت قد أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الجمعة الماضي أن أكثر من 100 من العاملين لديها قد استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.