القسام يعرض مشاهد لأسيرة مجندة قُتلت بغارة إسرائيلية

غزة – نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام رسالة “للأسيرة المجندة “فاؤول أزاي مارك أسياني” والتي قُتلت إثر قصف طائرات العدو الصهيوني بتاريخ 9 نوفمبر 2023″

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه القسام، عبر قناته على تلغرام اليوم الإثنين 13 نوفمبر\تشرين الثاني 2023، رسالة الأسير في رابع أيام عملية طوفان الأقصى، ومن ثم صورًا لها وقد قتلت بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت، بتاريخ 9 نوفمبر\تشرين الثاني 2023، عن مقتل الأسيرة المجندة “فاؤول أزاي مارك أسياني” 19 عاماً من “موديعين” بطاقة رقم (214179293) وإصابة جندي أسير إصابةً متوسطة في قصف صهيوني استهدف قطاع غزة اليوم، علماً بأن كتائب القسام ستصدر لاحقاً مادة توثق صحة هذا الإعلان.