المخابرات الروسية تفضح موقف أمريكا، خلف الأبواب المغلقة، في حث القادة الصهاينة للإسراع في عمليتهم العسكرية بغزة
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جرينتش+2 12:58
القسام يعرض مشاهد لأسيرة مجندة قُتلت بغارة إسرائيلية
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