الإدارة الأمريكية تحذّر إسرائيل من خطورة استفزاز حزب الله وتفاقم التوترات على الحدود، مما قد يقود إلى حرب إقليمية
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جرينتش+2 09:49
الإدارة الأمريكية تحذّر إسرائيل من خطورة استفزاز حزب الله وتفاقم التوترات على الحدود، مما قد يقود إلى حرب إقليمية
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