المخابرات الروسية تفضح موقف أمريكا، خلف الأبواب المغلقة، في حث القادة الصهاينة للإسراع في عمليتهم العسكرية بغزة
أهم العناوين
جرينتش+2 09:54
الآلاف يتظاهرون في العاصمة السويسرية غضباً مما يتعرّض له قطاع غزة من قصف وتدمير على يد الجيش الإسرائيلي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني