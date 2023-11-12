امتداداً للعمليات النوعية في غزة.. كتائب القسام تباشر تنفذ عمليات مماثلة في بيت ليد بالضفة وتنشر توثيقاً مصوراً/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:42
موقع “المونيتور” الأمريكي: الزعماء العرب والمسلمون ادانوا في قمة الرياض وحشية اسرائيل، واختلفوا حول معاقبتها
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني