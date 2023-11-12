خيْمَة مؤتمر الخَيْبَة

امتداداً للعمليات النوعية في غزة.. كتائب القسام تباشر تنفذ عمليات مماثلة في بيت ليد بالضفة وتنشر توثيقا مصورًا/ فيديو
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