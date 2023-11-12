حزب الوفاق العراقي يرحب بقرارات القمة العربية والإسلامية

رحب حزب الوفاق الوطني العراقي، اليوم الاحد، بالقرارات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة التي عقدت يوم امس في المملكة العربية السعودية وجهودها في الدعوة واستضافة هذه القمة المباركة.

وقال، في بيان صحفي وصلت “المجد” نسخة منه، ان هذه القرارات تمثل حلولا لانهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال كسر الحصار على غزة وإدخال المساعدات الى الأهالي بشكل فوري، ومطالبة الدول التي تساند وتدعم إسرائيل بوقف تصدير الأسلحة الى سلطة الاحتلال والتي يتم استخدامها في حرب إبادة وجرائم بشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ورفض تهجير الاهالي في شمال غزة وإدانة كل جرائم الحرب والقتل، والطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق فيها وجميع القرارات التي تمثل حلا للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

واضاف البيان: ان حزب الوفاق الوطني العراقي اذ يثمن المواقف البطولية لحركة حماس ضد العدوان الإسرائيلي، فأنه يدعو جميع الفصائل الفلسطينية الى التوحد والتكامل تحت مظلة الشرعية الفلسطينية .

كما اكد حزب الوفاق، بزعامة الدكتور اياد علاوي، موقفه الثابت من القضية الفلسطينية، وهو لن يتخلى عن المواقف الداعمة لها لأجل تحقيق حل عادل وشامل ودائم لابناء الشعب الفلسطيني مهما عظم البلاء او اشتد.