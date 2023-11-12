امتداداً للعمليات النوعية في غزة.. كتائب القسام تباشر تنفذ عمليات مماثلة في بيت ليد بالضفة وتنشر توثيقا مصورًا/ فيديو

الضفة الغربية – المركز الفلسطيني للإعلام

تبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عملية إطلاق النار التي وقعت في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قرب بلدة بيت ليد شرق طولكرم، مؤكدة أنها أدت لمقتل جنديين صهيونيين، ونشرت فيديو توثيقي لها، بخلاف إعلان الاحتلال الذي أقر بمقتل جندي واحد.

ويظهر التسجيل الذي بثه الإعلام العسكري لكتائب القسام، مشاهد من استهداف مركبة خاصة كان يقودها أحد جنود الاحتلال على طريق طولكرم –نابلس، وإصابة السائق مباشرة.

وكان الاحتلال قد أعلن عن مقتل جندي بعملية بيت ليد، عقب استهداف مركبته بالرصاص وانقلابها بجانب الطريق، في حين ذكرت كتائب القسام في توثيقها أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال.

كما كشفت كتائب القسام عن عملية تالية استدرجت فيها قوات الاحتلال إلى كمين محكم وفجرت بهم عبوة ناسفة، وهي العملية التي لم يكشف عنها الاحتلال حتى الآن.

ووفق ما جاء في التوثيق المنشور، أحرق منفذو عملية بيت ليد مركبة قرب بلدة بلعا شرق طولكرم، بهدف استدراج قوات الاحتلال إلى المكان، وعند وصول دورية للاحتلال تم تفجير عبوات ناسفة وضعت سلفا بجوار المركبة المحترقة.

وأظهر التسجيل 4-5 جنود وهم يحيطون بالمركبة المحترقة ويتفحصونها، قبل أن تنفجر بهم العبوات الناسفة وتتطاير أجسادهم لمسافات بعيدة.

⭕️شاهد🔻 الجناح العسكري لحركة حماس يبث: مشاهد من عملية بيت ليد التي نفذها مقاتلي القسام واسفرت عن مقتل جنديين، واستدراج قوة أخرى في كمين محكم. pic.twitter.com/9nf42YfCh9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 11, 2023