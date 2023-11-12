الناطق باسم الحكومة يعلن توقيف 25 شخصاً بدعوى مخالفات أمنية

أكدت الحكومة، اليوم الأحد، أنه قد جرى امس السبت، توقيف عدد “محدود” من الأشخاص، بدعوى ان لديهم مخططات لها انعكاسات على الأمن الوطني، وفق الناطق الرسمي باسمها مهند المبيضين.

وقال المبيضين في تصريح صحفي إنه يجري التحقيق مع الموقفين، مؤكدا بالوقت ذاته أنه ليس لهم علاقة بالحالة التضامنية الشعبية والمسيرات التي تنظمها مختلف القوى السياسية.

وعن توقيف بعض الأشخاص أخيرا، قال المبيضين أن الحكومة أكدت منذ اليوم الأول للحرب على غزة على دورها بحماية حرية التعبير المصونة وفق القانون.

وبين أن نحو مليون أردني خرجوا للتعبير عن مواقفهم الوطنية والتنديد بالحرب على غزة من خلال مسيرات ووقفات في جميع المحافظات، ” وكانوا على سوية عالية من الروح الوطنية والحفاظ على القانون والممتلكات العامة والخاصة”.

كما أكد عدد الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية اليوم هو 25 شخصا جرى توقيفهم لأنهم تجاوزوا على القانون وقاموا بالاعتداء على أفراد من الأمن العام والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

بترا