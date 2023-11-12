إنزال مساعدات طبية عاجلة بالمظلات للمستشفى الأردني في غزة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، عن قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، امس السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76، بالتعاون مع الإمارات وقطر.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، قامت السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76، بتوجيهات ملكية سامية.

وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الإمارات وقطر، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.

وذكرت القوات المسلحة الأردنية أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

ويقدم المستشفى خدماته في شمال قطاع غزة، حيث تتركز الاعتداءات الإسرائيلية، في الوقت الذي خرجت فيه معظم المستشفيات عن الخدمة في ظل أوضاع إنسانية صعبة.