مظاهرات بتل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو وعودة الأسرى الصهاينة

القدس المحتلة 11 تشرين الثاني (بترا)- تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، أمام أكثر من موقع في مدينة تل أبيب، من بينها مقر وزارة الدفاع (الكرياه) وساحة كابلان في تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن آلاف المتظاهرين طالبوا باستقالة نتنياهو، مرددين هتافات، منها “لقد تم التخلي عنا”، في إشارة إلى الفشل العسكري والسياسي في إحباط هجوم القسام في 7 تشرين الأول، إضافة إلى هتافات ومطالبات لإعادة المختطفين لدى حماس إلى عائلاتهم.