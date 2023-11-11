حزب الله سيدخل الحرب اذا تفاقمت أوضاع حركة حماس بغزة

على ضوء التصعيد وتبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، تتواصل المخاوف الصهيونية بأن يقرر هذا التنظيم في نهاية الأمر الدخول الى الحرب مع إسرائيل،

وفي غضون ذلك، قال قائد ميداني في التنظيم لصحيفة “التايمز” البريطانية محذرا أنه “فيما لو شعرنا أن هناك احتمالا ولو بنسبة 50% بأن تنهار حماس ، فسوف نخوض حربا ضد إسرائيل”.

وقال هذا القيادي الميداني الكبير، الذي أشير اليه باسم “علي”، أنه “يشعر أن الحرب تقترب الى هنا، ستكون هنا قريبا”.

واضاف :”شاركت في المعارك ضد الجيش الإسرائيلي كل حياتي، ونحن على استعداد تام لإغلاق الفصل الأخير من حربنا مع إسرائيل، إذا تلقينا هذا الأمر”.

وتابع إن “الإسرائيين يتحدثون بالفعل عن السيطرة الكاملة على غزة، وإذا شعرنا، كحزب الله بأنه يوجد احتمال لانهيار حماس، فسندهب الى الحرب”، مكررا بذلك خطاب حسن نصر الله الأسبوع الماضي.

وأشار لاحقا إلى تبادل إطلاق النار بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة، قائلا:”نحن حاليا نستخدم بشكل أساسي صواريخ كورنيت ضد إسرائيل، لكننا جاهزون بالفعل لاستخدام أسلحة ثقيلة أكثر، هذه مسألة وقت، ربما أيام حتى يمكن استخدامها. هذا قرار لم يتخذ بعد، لكنه سيتخذ وفقا للأحداث في الميدان”.

وأضاف :”الأيام التي كان بإمكان إسرائيل فيها التحليق فوقنا والقصف بحرية قد ولت منذ فترة طويلة، لدينا الآن صواريخ غير هذا السيناريو تماما، وإذا كانوا مجانين بما يكفي للقيام بذلك فلدينا أشخاص أكثر جنونا وهم مستعدون للقيام بما هو أسوأ بكثير”.