آليات العدو تحاصر مجمع الشفاء الطبي بغزة وتقصفه بشكل مباشر، ومدير المجمع يعلن: "ساعات فقط تفصلنا عن الموت"
أهم العناوين
جرينتش+2 01:00
تقرير الاستيطان الأسبوعي.. سموتريتش يدعو لترسيم ” مناطق أمنية مطهرة ” في محيط المستوطنات بقرارات حكومية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني